Ένας 38χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της Σαμπίνα Νέσσα, της νεαρής δασκάλας που δολοφονήθηκε διανύοντας μια διαδρομή μόλις πέντε λεπτών από το σπίτι της σε μια παμπ της γειτονιάς, στο Λονδίνο. H υπόθεση, απασχολεί ιδιαίτερα την βρετανική κοινωνία και τα ΜΜΕ και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των γυναικών που συχνά πέφτουν θύματα δολοφονικών επιθέσεων. Ο άνδρας παραμένει υπό κράτηση.

Η Νέσσα δέχτηκε επίθεση στις 17 Σεπτεμβρίου περίπου στις 8.30 μμ ενώ περπατούσε στο πάρκο Cator στο Κίντμπρουκ, νοτιοανατολικό Λονδίνο. Ήταν πεζή και καθ′ οδόν για το μπαρ Depot όπου θα συναντούσε μια φίλη της, όταν φαίνεται πως έπεσε θύμα της δολοφονικής επίθεσης. «Η διαδρομή της Σαμπίνα θα έπρεπε να διαρκέσει λίγο παραπάνω από 5 λεπτά, όμως δεν τα κατάφερε ποτέ να φθάσει στον προορισμό της», δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας Τζο Γκάριτι.

Η δολοφονία της Νέσσα έρχεται έξι μήνες αφότου το Ηνωμένο Βασίλειο βρισκόταν σε αναστάτωση μετά την επίθεση και τη δολοφονία της 33χρονης Σάρα Έβεραρντ. Η Έβεραρντ εξαφανίστηκε αφού έφυγε από το σπίτι ενός φίλου της στο Κλάφαμ, στο νότιο Λονδίνο, στις 3 Μαΐου. Το σώμα της βρέθηκε μια εβδομάδα αργότερα, 50 μίλια μακριά από το σημείο που την είδαν τελευταία φορά. Ο δολοφόνος της, υπάλληλος της αστυνομίας, παραδέχτηκε την ενοχή του για απαγωγή, βιασμό και φόνο.

Η ιστορία της Έβεραρντ προκάλεσε οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από γυναίκες που μοιράστηκαν τις δικές τους εμπειρίες σεξουαλικής επίθεσης και παρενόχλησης, φέρνοντας στο φως το τραγικό ρεκόρ του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Περισσότερες από 200 γυναίκες σκοτώθηκαν μεταξύ Μαρτίου 2019 και 2020 στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Εθνικών Στατιστικών, αλλά και της κυβέρνησης της Σκωτίας.

Περίπου μία γυναίκα σκοτώνεται από έναν άντρα κάθε τρεις ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής Γυναικοκτονιών, μιας οργάνωσης που παρακολουθεί τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και κατηγορεί ευθέως την κυβέρνηση ότι δεν κάνει απολύτως τίποτα για αυτό.

Μετά το θάνατο της Νέσσα, πολλοί επισημαίνουν ότι λίγα έχουν αλλάξει. Σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Twitter την Τετάρτη, η επικεφαλής του Κόμματος Ισότητας των Γυναικών Μάντου Ριντ έγραψε: «Τα μέσα ενημέρωσης ρωτούν σήμερα: έχουν βελτιωθεί τα πράγματα μετά τη δολοφονία της Σάρα Έβεραρντ; Η απάντηση είναι ΟΧΙ». Η Ριντ πρόσθεσε ότι η «σιωπηλή» αντίδραση του Τύπου και η «έλλειψη δημόσιας κατακραυγής» για τη Νέσσα - μια μαύρη γυναίκα - «αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, ότι δεν αντιμετωπίζονται όλα τα θύματα με τον ίδιο σεβασμό και ευλάβεια».

The media have been asking today: have things gotten better since Sarah Everard’s murder? The answer is NO.



Also, the muted press reaction and lack of public outcry for Sabina Nessa demonstrates, once again, that not all victims are treated with the same respect and reverence. https://t.co/ppyFuWnGlf