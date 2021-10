Ιταλία: Σοκαριστικό βίντεο τη στιγμή της συντριβής του αεροπλάνου του δισεκατομμυριούχου Ρουμάνου

Λίγες ημέρες μετά από το πολύνεκρο δυστύχημα στο Μιλάνο με την πτώση του μικρού μονοκινητήριου αεροπλάνου, ένα βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει τα τελευταία δευτερόλεπτα του σκάφους στον αέρα καθώς και τη συντριβή του στο έδαφος. Το αεροπλάνο έπεσε κοντά σε σταθμό του μετρό και οδήγησε στον θάνατο και τους οκτώ επιβαίνοντες, ανάμεσα στους οποίους ο Ρουμάνος μεγιστάνας, Νταν Πετρέσκου, που ήταν ο κυβερνήτης καθώς και ένα μικρό παιδί που λίγες ώρες νωρίτερα είχε βαπτιστεί.

Στο αεροπλάνο βρίσκονταν η οικογένεια του Νταν Πετρέσκου, ο ίδιος, η σύζυγός του και γιος του όπως και εκείνη του Ιταλού Φίλιππο Νασιμπένε, με τη σύζυγό του και το μωρό παιδί τους.

Το αεροπλάνο κατευθυνόταν στην Όλμπια της Σαρδηνίας, στη βίλα της οικογένειας όπου τους περίμενε η 98χρονη μητέρα του Πετρέσκου, και έπεσε στο Σαν Ντονάτο στο Μιλάνο, κοντά σε σταθμό του μετρό και σε κτήριο που εκείνη τη στιγμή ήταν άδειο.

Italy

Small plane crashes in San Donato Milanese, crashing into a structure under construction near the subway pic.twitter.com/j2Wt209Gw7