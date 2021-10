Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ετοιμάστηκε να βγάλει λόγο για την ίδρυση του κυβερνώντος κόμματος της Βόρειας Κορέας. Όμως, κανείς δεν πρόσεξε όσα είπε. Όλοι εστίασαν στην ενδυματολογική επιλογή του Βορειοκορεάτη ηγέτη. Τα βλέμματα έπεσαν στα μαύρα σανδάλια, που επέλεξε να συνδυάσει με κάλτσες στην ίδια απόχρωση.

Οι ενδυματολογικές επιλογές του Κιμ Γιονγκ Ουν συχνά γίνονται αντικείμενο σχολιασμού από διεθνείς αναλυτές, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τι τρέχει με την υγεία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Ο,τι και να συμβαίνει, όμως, η κυβέρνηση της χώρας το κρατά επτασφράγιστο μυστικό.

