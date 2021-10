Υψηλόβαθμος αξιωματικός του στρατού της Βόρειας Κορέας που αυτομόλησε στη Νότια Κορέα «έσπασε» τη σιωπή του. Ο Κιμ Κουκ Σονγκ είχε 30 χρόνια καριέρας στο καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν και αυτομόλησε για να αποφύγει την εκτέλεση.

Μιλώντας στο BBC, ο υψηλού προφίλ «αποστάτης» αξιωματικός μίλησε για την πορεία δεκαετιών που χάραξε ως στενός συνεργάτης των ηγετών της Βόρειας Κορέας, αφού κατάφερε να ανέλθει στα πιο υψηλά κλιμάκια των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας, που αποτελούν «τα μάτια, τα αφτιά και το μυαλό» του ηγέτη της. Ο ίδιος, πλέον, εργάζεται στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Νότιας Κορέας.

