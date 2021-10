Οι ομοφοβικές επιθέσεις δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο στη Βρετανία. Ένας άνδρας στο Μπέρμιγχαμ δέχτηκε επίθεση με γυάλινο μπουκάλι από άγνωστο μόνο και μόνο επειδή κρατούσε το χέρι του συντρόφου του. Ο δράστης «ήταν ένας τύπος που στεκόταν έξω από το αυτοκίνητό του όταν μας είδε», δήλωσε το θύμα στο BirminghamLive. «Είπε ότι δεν θα έπρεπε να κρατιόμαστε από το χέρι και του είπα «Ποιο είναι το πρόβλημα;» Άρχισε να γίνεται επιθετικός και έσκυψε στο αυτοκίνητό του για να πιάσει ένα άδειο μπουκάλι.

Διαβάστε ακόμη: Σάλος για τα ομοφοβικά σχόλια Ρωσίδας Ολυμπιονίκη για Ισπανό γυμναστή - «Πώς μεγαλώνετε τα παιδιά στη Δύση;»

«Αμέσως κάλεσα την αστυνομία και ο τύπος πήγε στο αυτοκίνητό του και άρπαξε ένα κοντάρι. Άρχισε να μας πλησιάζει, τέντωσα το χέρι μου για να τον μπλοκάρω και το κοντάρι χτύπησε το χέρι μου». Μετά από αυτό, ο δράστης διέφυγε με το αυτοκίνητό του, αφήνοντας τον John-Paul Kesseler αομόφυρτο στο δρόμο.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και ένα ασθενοφόρο κατέφτασε για τις πρώτες βοήθειες, διακομίζοντας τον Kesseler στο νοσοκομείο Queen Elizabeth όπου παρέμεινε για αρκετές ώρες. Τα τραύματά του δεν ήταν σοβαρά - «αν και άλλα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας του Μπέρμιγχαμ δεν έχουν υπάρξει τόσο "τυχερά"», σχολιάζει το Pink News.

Bottle round my fucking head for holding another man's hand. Fuck the fuck off. pic.twitter.com/QYCMY6kBtK