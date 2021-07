Σάλος για τα ομοφοβικά σχόλια Ρωσίδας Ολυμπιονίκη για Ισπανό γυμναστή - «Πώς μεγαλώνετε τα παιδιά στη Δύση;»

Η Ρωσίδα χορεύτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Τατιάνα Νάφκα εξαπέλυσε σεξιστική επίθεση κατά του Ισπανού γυμναστή Κρίστοφερ Μπενίτεθ, λέγοντας ότι δεν έχει θέση στο ταπί της γυμναστικής ένας άνδρας.

Ωστόσο, η κίνησή της αυτή, είχε αντίθετα αποτελέσματα απ' ό,τι πιθανώς ήλπιζε η Ρωσίδα Ολυμπιονίκης. Τα ομοφοβικά της σχόλια, ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα κι όχι μόνο, καθώς ο Ισπανός αθλητής έχει την αμέριστη συμπαράσταση συναθλητών του, την οποία εκφράζουν γυμναστές τόσο από το Τόκιο όσο και παγκοσμίως, ενώ τον στηρίζει και η ισπανική κυβέρνηση που πήρε θέση για το θέμα.

«Είμαι σοκαρισμένη. Είμαι υπέρ της εξέλιξης, της ανοχής, της αποδοχής, αλλά αυτό παραπάει. Πώς να ξεχάσω αυτό που μόλις είδα; Για να είμαι ειλικρινής, είμαι ευτυχής που δεν έχουμε τέτοια στη χώρα μας κι ελπίζω και να μην αποκτήσουμε ποτέ. Τι είδους άνθρωποι μεγαλώνουν υπ' αυτές τις συνθήκες στη Δύση;» έγραψε στους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα η γεννημένη στην Ουκρανία Ρωσίδα, η οποία από το 2015 είναι παντρεμένη με τον εκπρόσωπο του Βλάντιμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Μπενίτεθ έγινε αποδέκτης μηνυμάτων μίσους όμως αυτό δεν τον πτοεί: «Καθ' όλη τη διάρκεια της αθλητικής μου καριέρας, έχω έρθει αντιμέτωπος με ανάλογες συμπεριφορές. Απειλητικά μηνύματα, προσβολές, χλευασμό, ακόμα κι απειλές για τη σωματική μου ακεραιότητα. Οπότε, αυτό το σχόλιο (σ.σ.: της Νάφκα) είναι... μια από τα ίδια. Το γεγονός ότι προήλθε ωστόσο από μια ολυμπιονίκη, μου προκάλεσε έκπληξη. Κι αναρωτήθηκα «αλήθεια τώρα; Μια χρυσή Ολυμπιονικης ποστάρει ιστορία για έναν Ισπανό γυμναστή;»

Russian Olympic gold medalist Tatiana Navka has criticized a male gymnast Cristofer Benitez for doing the sport he loves.



But the Spanish gymnast has found support from other athletes, as well as his government. #Tokyo2020pic.twitter.com/nmtpIvnnqx