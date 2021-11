Ήταν στις 2 Νοεμβρίου 2021 όταν μαθεύτηκε σε όλη την Κίνα η καταγγελία της Πενγκ Σουάι που έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Η 35χρονη τενίστρια ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον πρώην αντιπρόεδρο της χώρας και αξιωματούχο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ζανγκ Γκαολί. Έκτοτε η τύχη της αγνοείται και η υπόθεση έχει προκαλέσει μέχρι και αντιδράσεις στον ΟΗΕ.

Σύμφωνα με ένα στιγμιότυπο οθόνης του επαληθευμένου λογαριασμού της Πεννγκ Σουάι στο Weibo (το κινέζικο Τwitter), η τενίστρια ανάφερε πως ο Ζανγκ Γκάολι (σήμερα είναι 75 ετών), ο οποίος έγινε μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου, το κορυφαίο όργανο λήψης αποφάσεων της Κίνας, την βίασε. Στο κείμενό της, 1.600 λέξεων, η 35χρονη Πενγκ κατήγγειλε ότι πριν από τρία χρόνια, ο Ζανγκ, παλιός της γνώριμος, την κάλεσε σπίτι του να παίξουν τένις και τη βίασε. Οι δυο τους διατηρούσαν σεξουαλική σχέση πριν από πολύ καιρό, η οποία ενδεχομένως ξεκίνησε το 2007 και διήρκεσε κάποια χρόνια.

Το κείμενο εξαφανίστηκε μισή ώρα μετά, αλλά είχε προλάβει να γίνει viral στην Κίνα και να συζητείται παντού. Ηταν η πρώτη δημόσια κατηγορία #MeToo κατά ανώτατου στελέχους του ΚΚΚ. Μαζί με το κείμενο, όμως, εξαφανίστηκε και η Σουάι, η τύχη της οποίας αγνοείται, καθώς δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από εκείνη την ημέρα. Το όνομα Πενγκ Σουάι δεν είναι καν στο κινεζικό διαδίκτυο μετά την ανάρτηση.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Τένις Γυναικών (WTA) ανακοίνωσε ότι θα ακυρώσει όλα τα τουρνουά της στην Κίνα αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση για την τύχη της Πενγκ Σουάι, δήλωσε ο Στιβ Σάιμον, διευθύνων σύμβουλος της WTA. Ο Σάιμον έλαβε ένα email, το οποίο υποτίθεται ότι έστειλε η Σουάι, γράφοντας ότι το κείμενό της με την καταγγελία κατά του Ζανγκ ήταν ψεύτικο και ότι η ίδια είναι καλά και αναπαύεται σπίτι της. Ο Σάιμον δήλωσε ότι η ομοσπονδία θεωρεί το email παραπλανητικό και ότι αποκλείει να το έχει στείλει η ίδια με τη θέλησή της.

