Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κωνσταντινούπολη. Βίντεο που ανέβηκαν στα social media, δείχνουν τους θυελλώδεις ανέμους 130 χιλιομέτρων να σαρώνουν την πόλη.

Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές «ως αποτέλεσμα των ισχυρών ανέμων στην Κωνσταντινούπολη, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση». Οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει σειρά προβλημάτων, ενώ έξι αεροσκάφη των τουρκικών αερογραμμών δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν στην Κωνσταντινούπολη.

Τσιμεντόλιθοι, πύργοι, σκεπές, διαλύθηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους. Σε αρκετές περιπτώσεις όπως φαίνεται και στα βίντεο, η μετακίνηση των πεζών γινόταν με μεγάλη δυσκολία. Κλειστά θα είναι αύριο, Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, τα σχολεία στην Κωνσταντινούπολη. Σε μήνυμά του ο δήμαρχος της πόλης, Εκρέμ Ιμάμογλου, προειδοποίησε τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Another video- At least two people were killed when a violent #storm hit #Istanbul province in northwestern #Turkey on Monday.

The storm blew roofs in #Esenyurt district, killing a mother and her child, officials said.#İstanbul #Fırtına pic.twitter.com/xcB5bTru0b