Ενα μεγάλο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή και τη γερμανική πολιτική ιστορία έκλεισε. Η Άνγκελα Μέρκελ αποχαιρέτισε την οριστικά την Καγκελαρία μετά από 16 χρόνια σε μία τελετή στο Βερολίνο και προτρέποντας τους πολίτες να κοιτούν στο μέλλον.

«Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς» είπε στην αρχή της σύντομης ομιλίας της η Άνγκελα Μέρκελ και κάλεσε τους Γερμανούς να είναι αισιόδοξοι για το μέλλον. «16 χρόνια στην Καγκελαρία της Γερμανίας, πολλά γεγονότα, προκλήσεις πολιτικής και ανθρωπιστικής φύσεως. Πολλές κρίσεις έχουν αποδείξει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας ενώ αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί τις προκλήσεις που γνωρίζει ο πλανήτης. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να κοιτάτε το μέλλον του κόσμου και από την οπτική άλλων ανθρώπων» είπε η Άνγκελα Μέρκελ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία 50 εμβολιασμένων κατά του κορονοϊού. Ο αντισυνταγματάρχης Σβεν Χόμαν έδωσε το έναυσμα για την έναρξη της μεγάλης εκδήλωσης με στρατιώτες σε ειδικούς σχηματισμούς και αναμμένους πυρσούς. Ένα τελετουργικό που είχε τις καταβολές της στον 16ο αιώνα. Στην τελετή για τον αποχαιρετισμό της Άνγκελα Μέρκελ, η στρατιωτική μπάντα έπαιξε τον εθνικό Γερμανίας αλλά και τα τραγούδια που είχε επιλέξει η ίδια:

JUST IN: In Farewell address, #Germany’s Angela #Merkel calls for “Loud Resistance” against Disinformation & Conspiracy Theories.



“Where scientific facts are denied, conspiracy theories & smear campaigns spread” pic.twitter.com/tgh8oWya9O