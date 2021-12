Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο κτήριο που στεγάζεται το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στο Χονγκ Κονγκ. Οπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 300 άτομα έχουν εγκλωβιστεί στο φλεγόμενο κτήριο με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη για να τους απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που έχουν συγκεντρωθεί στον τελευταίο όροφο και στην ταράτσα.

Βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου καταγράφουν τη φωτιά στο κτήριο, ενώ υπάρχουν και πλάνα από ορόφους πνιγμένους στους καπνούς, αλλά και από την ταράτσα όπου υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ευτυχώς αναφορές για νεκρούς, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες. Η πυρκαγιά σημειώθηκε στις 12:37 το μεσημέρι, τοπική ώρα, την ώρα του μεσημεριανού διαλλείματος για πολλούς εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εφημερίδας South China Morning Post, περισσότεροι από 300 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι στην ταράτσα του ουρανοξύστη. Μεταξύ των εγκλωβισμένων είναι άνθρωποι που είχαν πάει για ψώνια ή σε κάποιο εστιατόριο του κτιρίου αυτού των 38 ορόφων, μέσα στο οποίο υπάρχουν γραφεία, εμπορικά καταστήματα και εστιατόρια. Πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν τη φωτιά, ενώ έχουν στήσει σκάλες προκειμένου να σώσουν τους εγκλωβισμένους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου 100 άνθρωποι μεταφέρθηκαν από ένα εστιατόριο στην ταράτσα, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και η αίθουσα του εστιατορίου γέμισε καπνό, όπως μετέδωσε το τοπικό δίκτυο RTHK.

.🔴#BreakingNews



A major fire breaks out at the #WorldTradeCenter in #HongKonghttps://t.co/fHcsdreNF9 pic.twitter.com/mibnZ24a7M