Σοβαρές καταγγελίες για τον θάνατο του γιου της έκανε η Σινέντ Ο’ Κόνορ (Sinead O'Connor). Μέσα από αναρτήσεις της στο twitter αναφέρει ότι ο 17χρονος ήταν σε πρόγραμμα παρακολούθησης καθώς είχε τάσεις αυτοκτονίας και βρισκόταν σε πρόγραμμα επιτήρησης. Παρ' όλα αυτά, το έσκασε από την κλινική που νοσηλευόταν και έδωσε τέλος στην ζωή του. «Ο Θεός να συγχωρέσει το ιρλανδικό κράτος, γιατί εγώ σίγουρα δεν θα το κάνω» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα επιρρίπτει ευθύνες στην αρχή προστασίας παιδιών και εφήβων γιατί όπως υποστηρίζει έχουν «χαθεί» κι άλλα παιδιά λέγοντας ότι δεν αναλαμβάνουν ποτέ την ευθύνη και λένε συνεχώς ψέματα. Κατηγορεί επίσης ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θέλησαν να εκδώσουν μαζί μια ανακοίνωση προς τον Τύπο, ώστε να αποποιηθούν κάθε ευθύνη.

I have now formally identified the remains of my son, Shane. May God forgive the Irish State for I never will.