Αυστραλία: Ρεκόρ ζέστης με θερμοκρασία 50,7 βαθμούς Κελσίου

Πρωτοφανή επίπεδα ζέστης ζει η δυτική Αυστραλία με τον υδράργυρο να φτάνει στους 50,7 βαθμούς Κελσίου, αριθμό ρεκόρ για την περιοχή αλλά και θερμοκρασία που είναι η υψηλότερη από το 1960 σε όλο το νησί της Ωκεανίας.

Τέτοιου είδους θερμοκρασίες μπορεί πλέον να καταγράφονται πιο συχνά, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, προειδοποίησε το Αυστραλιανό Συμβούλιο για το Κλίμα. «Νέο ρεκόρ ζέστης στη Δυτική Αυστραλία και εθνικό ρεκόρ!», ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της πολιτείας μέσω Twitter.

NEW Western Australian maximum temperature record and equal National temperature record*! Onslow reached an unprecedented - 50.7°C which is a WA record and equals Australia's hottest day set 62 years ago in Oodnadatta SA. *Data not official until quality controlled. pic.twitter.com/VfAg0SPuez