«Ανόητοι, βάλτε τουλάχιστον τις μάσκες σας»: Ξέσπασμα Μεξικανού παρουσιαστή κατά αντιεμβολιαστών στον αέρα

Απίστευτο σόου έδωσε ο Μεξικανός παρουσιαστής ειδήσεων, Λεονάρντο Σουέμπελ, με ένα εκρηκτικό ξέσπασμα ενάντια στους αρνητές των εμβολίων, λίγο προτού πέσουν οι τίτλοι για το δελτίο που παρουσίαζε.

Διαβάστε επίσης: Βατικανό για Βενέδικτο: Ντροπή και μεταμέλεια για την κακοποίηση ανηλίκων που διέπραξαν οι κληρικοί

Έβγαλαν από τα ρούχα του οι αντιεμβολιαστές τον παρουσιαστή της μεξικάνικης εκπομπής Telediario Guadalajara. Ο Λεονάρντο Σουέμπελ ήταν ψύχραιμος, καθώς εξηγούσε τα πλεονεκτήματα της χρήσης μάσκας κατά του κορονοϊού, αλλά για να κλείσει την εκπομπή του επέλεξε να τα πει πιο...«τσεκουράτα».

«Καταραμένοι αντιεμβολιαστές, πλήθος ανόητων, σταματήστε και φορέστε τουλάχιστον τις μάσκες σας», γρυλίζει και κοκκινίζει σαν παντζάρι ο αγανακτισμένος Σουέμπελ προτού αποχωρήσει απότομα από το πλατό.

Μπορεί να μην είναι συνηθισμένη τέτοια συμπεριφορά στον αέρα, αλλά λόγω του μηνύματός του παθιασμένου παρουσιαστή και της σαρωτικής επέλασης της μετάλλαξης Όμικρον που πλήττει το Μεξικό, το ξέσπασμά του επικροτήθηκε από πολλούς. Μέχρι και προσωπικότητες όπως οι διάσημοι Αμερικανοί παρουσιαστές Στίβεν Κολμπέρ και Τζίμι Κίμελ αναγνώρισαν τη...ρητορική του δεινότητα.

No one has made a more compelling argument to get vaccinated than this HERO! @LeoSchwebel pic.twitter.com/f0niMAOuko