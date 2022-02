Μία δυσανάλογη μάχη με το χρόνο και τις συνθήκες δίνουν τις τελευταίες ημέρες διασώστες στο Μαρόκο για να σώσουν τον 5χρονου Ραγιάν με την επιχείρηση να είναι σε εξέλιξη εδώ και 4 μέρες. Συγκινεί η υποστήριξη της προσπάθειας στα social media.

Ο εφιάλτης του μικρού Ραγιάν συνεχίζεται εδώ και τέσσερις ημέρες, από την Τρίτη, οπότε και το παιδί παγιδεύτηκε μέσα σε πηγάδι στην περιοχή Μπαμπ Μπερέντ του Μαρόκο. Τα διασωστικά συνεργεία που βρίσκονται έκτοτε στο σημείο περιλαμβάνουν 5 εκσκαφείς που μέχρι τώρα έχουν σκάψει τόνους χώματος από το σημείο και κατάφεραν να διεισδύσουν σε βάθος 2 μέτρων.

Χρησιμοποιώντας σωλήνες, οι διασώστες προμηθεύουν το αγόρι με οξυγόνο και νερό για να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο έως ότου καταφέρουν να απομακρύνουν τα 32 μέτρα που χωρίζουν τον Ραγιάν από τον έξω κόσμο. Συγκινητική είναι η συμπαράσταση των χρηστών των social media προς τον μικρό Ραγιάν. Τις τελευταίες ώρες το hashtag #SaveRayan στο Twitter έχει γεμίσει με κόσμο που εύχεται δύναμη στο αγόρι αλλά και αίσια έκβαση στην περιπέτειά του.

«Δείξε δύναμη Ραγιάν» γράφει ένας χρήστης ενώ άλλος ένας λογαριασμός ποστάρει την απίστευτη ιστορία ενός 12χρονου αγοριού που προσφέρθηκε να κατεβεί στο πηγάδι για να βοηθήσει με τη διάσωση.

Another 12 - year - old boy named Zakaria" proposes volunteering to the officials to go down to the well through a rope to pull the child Rayan He is six years old 💔 #SaveRayan #Morocco #انقذوا_ريان pic.twitter.com/Dc2SNA2d7p