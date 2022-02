Ελον Μασκ: To Starship της SpaceX θα είναι έτοιμο για εκτόξευση εντός του 2022

Το πρώτο του ταξίδι εντός του 2022 θα πραγματοποιήσει το πανίσχυρο διαστημόπλοιο Starship της SpaceX του Ελον Μασκ, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος. Ειδικότερα, και κατά την παρουσίαση των φιλόδοξων σχεδίων του, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, είπε ότι η κατασκευή του διαστημοπλοίου έχει ολοκληρωθεί και όλα πλέον εξαρτώνται από την Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Το Starship έχει ύψος 120 μέτρα και είναι το μεγαλύτερο διαστημόπλοιο που σχεδιάστηκε μέχρι σήμερα. Κατά την εκτόξευσή του θα χρησιμοποιήσει διπλάσια προωθητική δύναμη από αυτή των διαστημοπλοίων που μετέφεραν τον άνθρωπο στη Σελήνη το 1960 και 1970.

The launch tower at Starbase will help stack Starship and catch the Super Heavy rocket booster pic.twitter.com/xXmonamEDA