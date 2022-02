Ουκρανία: «Χε...καμε για τις κυρώσεις» απαντά Ρώσος διπλωμάτης στη Δύση

Η Μόσχα δεν φαίνεται να πτοείται από την απειλή επιβολής κυρώσεων από τη Δύση σε περίπτωση που αποφασίσει να εισβάλλει στην Ουκρανία και η αντίδραση του Ρώσου πρεσβευτή στη Σουηδία, Βίκτορ Τατάριντσεφ, είναι χαρακτηριστική, εξηγώντας ότι η Ρωσία είναι μια χώρα που δεν επηρεάζεται από τις πιέσεις των ξένων δυνάμεων.

Ο Ρώσος διπλωμάτης ισχυρίστηκε ότι η χώρα του έχει αυξήσει την αυτάρκειά της εν μέσω των απειλών που δέχεται και κατηγόρησε τη Δύση ότι δεν κατανοεί τη Ρωσία. «Είμαστε πιο αυτάρκεις και έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας. Δεν έχουμε ιταλικά ή ελβετικά τυριά, αλλά έχουμε μάθει να κάνουμε εξίσου καλά ρωσικά τυριά χρησιμοποιώντας ιταλικές και ελβετικές συνταγές», ανέφερε ο Τατάριντσεβ σύμφωνα με την Daily Mail, που δημοσιεύει αποσπάσματα της συνέντευξης στο σουηδικό μέσο.

Ο βετεράνος διπλωμάτης δεν μάσησε τα λόγια του στη συνέντευξη. Ζητώντας συγγνώμη για την αθυροστομία του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χε...καμε για όλες τις κυρώσεις τους. Μας επέβαλαν ήδη τόσο πολλές κυρώσεις και υπό μία έννοια επηρέασαν θετικά την οικονομία και τη γεωργία μας. Η επιβολή νέων κυρώσεων δεν θα είναι κάτι θετικό αλλά ούτε και τόσο αρνητικό όσο το κάνει να ακούγεται η Δύση». Ο Τατάριντσεβ επισήμανε επιπλέον ότι η Δύση δεν καταλαβαίνει τον ρωσικό τρόπο σκέψης: «Όσο περισσότερο πιέζει η Δύση τη Ρωσία, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η ρωσική απάντηση».

Η Αυστραλία ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της πρεσβείας της στο Κίεβο και απομάκρυνε το προσωπικό της, εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης από τη συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα το αυστραλιανό υπουργείο Εξωτερικών.

«Θα μεταφέρουμε τις δραστηριότητές μας σε ένα προσωρινό γραφείο στο Λβιβ» αναφέρει η ανακοίνωση, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση προς τους Αυστραλούς υπηκόους που βρίσκονται στην Ουκρανία: «Εξακολουθούμε να συμβουλεύουμε τους Αυστραλούς να εγκαταλείψουν αμέσως την Ουκρανία με εμπορικά μέσα». Το Λβιβ είναι μία πόλη στη δυτική Ουκρανία, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα με την Πολωνία.

Εντολή προς το αμερικανικό προσωπικό της πρεσβείας τους στην Ουκρανία, το οποίο δεν σχετίζεται με επείγουσες υπηρεσίες, να εγκαταλείψει τη χώρα έδωσαν το Σάββατο και οι ΗΠΑ, εν μέσω των προειδοποιήσεων για ρωσική εισβολή. «Παρά τη μείωση του διπλωματικού προσωπικού, ο πυρήνας των εργαζομένων στην πρεσβεία, οι αφοσιωμένοι Ουκρανοί συνάδελφοι μας και το προσωπικό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε όλο τον κόσμο θα συνεχίσει απρόσκοπτα τις διπλωματικές και βοηθητικές προσπάθειες με στόχο τη στήριξη της ασφάλειας, της δημοκρατίας και της ευημερίας της Ουκρανίας», ανέφερε σε ανάρτησή της στο twitter η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο.

