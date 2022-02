Τζο Μπάιντεν: Διόρισε ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστή ως διευθυντή πυρηνικών αποβλήτων - Αντιδράσεις από Ρεπουμπλικάνους

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο και το συντηρητικό Τύπο η απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αναθέσει το σημαντικό θώκο του διευθυντή πυρηνικών αποβλήτων στον Σαμ Μπρίντον, ένας ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστής που το βιογραφικό του ταίριαζε άψογα για την εν λόγω θέση.

Διαβάστε ακόμη: Ευρωπαϊκό δικαστήριο: «Χαστούκι» σε Πολωνία και Ουγγαρία - Χάνουν εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια

Απόφοιτος του διεθνούς φημισμένου MIT της Βοστώνης και ειδικός στα πυρηνικά απόβλητα, ο Μπρίντον εντάχθηκε στο υπουργείο Ενέργειας ως υπεύθυνος διάθεσης αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων και αποβλήτων. Ωστόσο, το βαρύ βιογραφικό ξεθωριάζει για τους Ρεπουμπλικανούς, γιατί ο 34χρονος είναι γνωστός ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστής.

Ο νεαρός, συνηθίζει τις δημόσιες εμφανίσεις με φανταχτερά γυναικεία ρούχα ή ανδρικά κοστούμια που συνδυάζει με γόβες στιλέτο, και αυτοπροσδιορίζεται ως «queer». Περαιτέρω, το νέο στέλεχος του υπουργείου Ενέργειας της κυβέρνησης Μπάιντεν έχει παραδεχτεί ότι ανήκει στη λεγόμενη «κοινότητα των κουταβιών», κυρίως ομοφυλόφιλου προσανατολισμού, της οποίας το ερωτικό χόμπι συνίσταται στην προσομοίωση αμφίδρομων σχέσεων, όπου ο ένας παίζει τον ρόλο του «κηδεμόνα» και ο άλλος τον ρόλο του «σκύλου».

Η εφημερίδα Meteo Weekly προχωρά σε λεπτομέρειες δημοσιεύοντας κάποιες δηλώσεις του ίδιου του Μπρίντον, λάτρη των «ακραίων» σεξουαλικών πρακτικών. Το νέο στέλεχος του υπουργείου Ενέργειας της κυβέρνησης Μπάιντεν έχει παραδεχτεί ότι ανήκει στη λεγόμενη «κοινότητα των κουταβιών», κυρίως ομοφυλόφιλου προσανατολισμού, της οποίας το ερωτικό χόμπι συνίσταται στην προσομοίωση αμφίδρομων σχέσεων, όπου ο ένας παίζει τον ρόλο του «ιδιοκτήτη» και ο άλλος τον ρόλο του «σκύλου».

«Ο συμπαίκτης μου το κουτάβι και εγώ», λέει ο Μπρίντον, «αισθάνομαι πως έχουμε την ιδανική σχέση μεταξύ της προσωπικής μας ζωής και των διαστροφών μας. Και οι δύο έχουμε και άλλους συντρόφους, οπότε ερχόμαστε και οι δύο στον ίδιο χώρο, και μετά βγαίνουμε από αυτόν γνωρίζοντας τα όρια, πού αρχίζουν οι διαστροφές μας και πού αρχίζουν οι προσωπικές μας σχέσεις».

New high-ranking official in Biden’s Department of Energy Office of Nuclear Energy. You can’t make this stuff up! Sam Brinton. Please read text below… pic.twitter.com/KgbJtROIC4