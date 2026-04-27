Άγιος Δημήτριος: Με υπόμνημα απολογείται την Τρίτη ο 20χρονος - Τι αναμένεται να υποστηρίξει

Με υπόμνημα αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη 28/4 ο 20χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον γιο του αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στο Πάρκο Ασυρματιστών στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 αναμένεται να υποστηρίξει ότι είχε το μαχαίρι για λόγους άμυνας.

Σήμερα Δευτέρα 27/4 δικάζονται στο αυτόφωρο για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία, οι άλλοι τρεις συλληφθέντες - ο φίλος του δράστη και οι δύο νεαρές κοπέλες- για την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Ο 20χρονος έχει παρουσιάσει ως πράξη της στιγμής χωρίς πρόθεση τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο και όπως αναφέρει το δελτίο του ΑΝΤ1 υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο φίλος του αγνοούσε το ραντεβού.

Τι ισχυρίστηκε ο καθ' ομολογίαν δράστης

«Θέλω να ζητήσω για άλλη μια φορά συγνώμη. Η αντίδρασή μου ήταν στιγμιαία, θόλωσα από κάποια πράγματα που άκουσα και μετανιώνω πικρά για την αντίδρασή μου. Το παιδί μου ήμασταν μαζί, δεν έχει καμία ανάμειξη σε όλο αυτό και δεν ήξερε καν ότι θα συναντήσω τον 27χρονο, ούτε και πως μαζί μου είχα το μαχαίρι», υποστήριξε ο καθ' ομολογίαν δράστης.

Ενώ κατά δήλωση του συνήγορος υπεράσπισής του, ο 20χρονος είχε το μαχαίρι πάνω του επειδή φοβόταν.

Σύμφωνα επίσης με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων αγνοούσαν αρχικά για τουλάχιστον 1,5 ώρα ότι το χτύπημα ήταν θανατηφόρο.

Στην έρευνα αναμένεται να προστεθούν τα αποτελέσματα των βίντεο, των κινητών τηλεφώνων αλλά και του DNA.