Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια, με θύμα έναν 25χρονο υπήκοο Τουρκίας. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν μαφιόζικη εκτέλεση, με τις αρχές να στρέφουν τις έρευνες στο οργανωμένο έγκλημα.

Ποιο ήταν το θύμα της δολοφονίας στα Εξάρχεια

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader.gr, το θύμα είναι Τούρκος υπήκοος, γεννηθείς το 2001, ο οποίος είχε φτάσει στην Ελλάδα στα τέλη του 2024. Στο διάστημα της παραμονής του στη χώρα, είχε απασχολήσει τις αρχές έχοντας στο ενεργητικό του δύο προσαγωγές –μία στην Αθήνα και μία στον Βόλο– οι οποίες ωστόσο δεν θεωρούνταν ιδιαίτερα σημαντικές.

Αν και το κίνητρο δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, το modus operandi της επίθεσης παραπέμπει ξεκάθαρα σε συμβόλαιο θανάτου και ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Το τμήμα Ανθρωποκτονιών εξετάζει δύο βασικά σενάρια για το background της εκτέλεσης. Ξεκαθάρισμα για ναρκωτικά ή ξεκαθάρισμα που σχετίζεται με την τουρκική μαφία.

Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής πάντως, άνδρες της Ασφάλειας χτένιζαν τη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη στα Εξάρχεια, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρίες για το στυγερό έγκλημα που αναστάτωσε την πυκνοκατοικημένη περιοχή του κέντρου.

Το χρονικό της δολοφονικής ενέδρας

Το περιστατικό σημειώθηκε στα σκαλάκια που οδηγούν στον λόφο του Στρέφη. Ο δράστης φαίνεται πως είχε στήσει καρτέρι θανάτου στον 25χρονο, γνωρίζοντας τις συνήθειές του. Περίμενε τη στιγμή που το θύμα θα έβγαινε από το σπίτι του για να βγάλει βόλτα τον σκύλο του.

Μόλις ο νεαρός εμφανίστηκε, ο «εκτελεστής» τον πλησίασε και άνοιξε πυρ. Οι περίοικοι αναστατώθηκαν από τουλάχιστον πέντε (ή έξι) διαδοχικούς κρότους.

Τραγική φιγούρα ο πιστός του σκύλος

Το θύμα ήταν γνώριμη φιγούρα στη γειτονιά, καθώς συνήθιζε να κυκλοφορεί στα Εξάρχεια μαζί με τον μικρόσωμο σκύλο του. Το άτυχο ζώο ήταν παρόν καθ' όλη τη διάρκεια της άγριας επίθεσης.

Όταν οι αστυνομικοί και το ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν τον θάνατο του 25χρονου, αντίκρισαν μια σπαρακτική εικόνα, ο σκύλος, σε κατάσταση απόλυτου σοκ, στεκόταν βουβός και είχε κρυφτεί κάτω από το χέρι του νεκρού ιδιοκτήτη του, αρνούμενος να απομακρυνθεί.

Καθώς το ζώο ήταν τρομοκρατημένο, αποφασίστηκε αρχικά να μην μετακινηθεί βίαια. Κάτοικοι της περιοχής, αφού βεβαιώθηκαν από την αστυνομία ότι το σκυλάκι δεν είχε τραυματιστεί από τις σφαίρες, εξέφρασαν αμέσως την επιθυμία να το υιοθετήσουν και να το φροντίσουν, με τις αρχές να τους παραπέμπουν στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων για να τηρηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.