Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στα Βαρδούσια Αγίου Αθανασίου - Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Τρεις φίλοι ηλικίας 30 έως 35 ετών, αγνοούνται στα Βαρδούσια Αγίου Αθανασίου, που είχαν πάει για ορειβασία. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τριών εκδρομέων - ορειβατών στα Βαρδούσια Αγίου Αθανασίου.

Οι τρείς φίλοι ηλικίας από 30 έως 35 ετών που είναι από πόλεις εκτός Φωκίδας, επισκέφτηκαν την περιοχή και θέλησαν να εξερευνήσουν τις ομορφιές της ξεκινώντας το πρωί των Χριστουγέννων. Από τότε, σύμφωνα με το lamiareport.gr, δεν έχουν δώσει σημεία ζωής και τα κινητά τους δεν έχουν σήμα και δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

Οι οικογένειες τους ειδοποίησαν την αστυνομία κι αυτή με τη σειρά τους την Πυροσβεστική. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών. Μάλιστα σύμφωνα με την ΕΡΤ, συμμετέχουν drones της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, για τον εντοπισμό των αγνοούμενων. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί  ούτε και το αυτοκίνητο με το οποίο είχαν μεταβεί από την Αθήνα στη Φωκίδα.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προειδοποιώντας ότι οι ορειβατικές διαδρομές στην περιοχή των Βαρδουσίων είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών.

