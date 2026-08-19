Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι στην Πτολεμαΐδα: Χειροπέδες σε 37χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Κατόπιν ενός αιματηρού περιστατικού τη Δευτέρα (17/8) στην Πτολεμαΐδα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, συνέλαβαν χθες 35χρονο, ο οποίος είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε βάρος 37χρονου, τραυματίζοντάς τον.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με το kozan.gr. Kατόπιν ενδελεχούς έρευνας του περιστατικού, προέκυψε ότι ο 35χρονος διαπληκτίστηκε λόγω προσωπικών διαφορών με τον 37χρονο και στη συνέχεια του επιτέθηκε, τραυματίζοντάς τον στην βουβωνική χώρα, στο αριστερό πόδι και στην κοιλιακή χώρα.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και παραμένει νοσηλευόμενος.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην κα Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.