Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας με αλυσοπρίονο την έστησε έξω από σπίτι

Ένας άνδρας με αλυσοπρίονο έκανε την εμφάνισή του έξω από σπίτι οικογένειας στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής (31.05.2026).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, στη θέα του άνδρα με το αλυσοπρίονο η μητέρα με τα ανήλικα παιδιά της κλειδώθηκαν στο σπίτι που βρίσκεται στην περιοχή του Δρυμού στη Θεσσαλονίκη.
Ο άνδρας φαίνεται πως ψάχνει τον σύζυγο της γυναίκας.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.
