«Είναι αποκλειστικό» - Η Εστρέλα Νούρι μόλις αποκάλυψε με τι θέλει να ασχοληθεί στην Ελλάδα

Ό,τι ομάδα κι αν είμαστε, οφείλουμε να παραδεχτούμε πως ο Τόμας Γουόκαπ και η Εστρέλα Νούρι είναι ένα συμπαθέστατο ζευγάρι. Ο παίκτης του Ολυμπιακού και η ηθοποιός-μοντέλο το πρωί της Κυριακής βρέθηκαν στην πρωινή εκπομπή του Ant1 «Σαββατοκύριακο Παρέα» και είπαν πολλά. Για τη σχέση τους, για τη ζωή στην Ελλάδα, για όλα τα όνειρα που έχουν αλλά και για το πώς γνωρίστηκαν.

«Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου που είμαι μαζί της και το νιώθω κάθε μέρα από τη στιγμή που ξυπνάω», είπε ο Τόμας Γουόκαπ για τη σύζυγό του την οποία παντρεύτηκε στη Μήλο το καλοκαίρι του 2024 σε μια ονειρική τελετή.

Εστρέλα Νούρι: Με τι θέλει να ασχοληθεί στην Ελλάδα

Η Εστρέλα Νούρι, χαμογελαστή και κεφάτη, έκανε πλάκα με την παρουσιάστρια της εκπομπής, Κατερίνα Καραβάτου, ενώ αποκάλυψε με τι θέλει να ασχοληθεί στην Ελλάδα

Διαβάστε ακόμα: Ολυμπιακός: Ο Γουόκαπ έδειξε το χιούμορ του σε φωτογραφία με οπαδό του Παναθηναϊκού

«Έχω πολλές ιδέες, αλλά θέλω να αρχίσω να κάνω μουσική. Κι αυτό είναι αποκλειστικό, μπορείτε να το παίξετε έτσι!», είπε κάνοντας χιούμορ. «Θέλω να τραγουδήσω», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ συμπλήρωσε πως η αγαπημένη της τραγουδίστρια είναι η Britney Spears αλλά ακούει και Taylor Swift.

Πώς γνωρίστηκαν Εστρέλα Νούρι και Τόμας Γουόκαπ

Το ζευγάρι μίλησε και για τον τρόπο που γνωρίστηκε, προκαλώντας έκπληξη. Όλα έγιναν, όπως αποκάλυψαν, μέσω ενός dating app αποκλειστικά για celebrities. «Κάναμε ματς, όμως έκανε να μου στείλει μήνυμα τρεις μήνες», είπε ο Τόμας Γουόκαπ, ενώ η Εστρέλα Νούρι που πήρε τον λόγο εξήγησε πως άργησε γιατί είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Εστρέλα Νούρι: Ποια είναι η πολυτάλαντη, καλλονή σύζυγος του Τόμας Γουόκαπ

Η Εστρέλα Νούρι, η οποία έχει σπουδάσει βιολογία και χημεία, εργάζεται ως μοντέλο και ηθοποιός, ενώ ασχολείται και με το τραγούδι και το stand-up comedy. Έχει περσική καταγωγή, αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σουηδία. Η 32χρονη ηθοποιός μιλάει άπταιστα τρεις γλώσσες: Φαρσί, Σουηδικά και Αγγλικά.

Διαβάστε ακόμα: Aυτή είναι η περιοχή με τα περισσότερα προς ενοικίαση διαμερίσματα στην Αττική

Μπαίνοντας στο κολέγιο ως φοιτήτρια βιολογίας και χημείας, η Εστρέλα αρίστευσε στις σπουδές της, αλλά ήξερε ότι το πάθος της ήταν οι παραστατικές τέχνες.

Καθώς συνέχιζε τις σπουδές της, εντάχθηκε σε μια τάξη υποκριτικής και έκλεισε τον πρώτο της ρόλο στο «2 Broke Girls», μια επιτυχημένη κωμική σειρά του CBS που κέρδισε βραβείο Emmy.

Λίγο αργότερα, η Εστρέλα -σύμφωνα με το imdb.com, επιλέχθηκε από την Oprah Winfrey και την Ava Duvernay για έναν βασικό ρόλο στην υποψήφια για Emmy σειρά «Queen Sugar». Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ηχογράφησε το πρώτο της single, το «Farari», το οποίο έγινε επιτυχία στη Μέση Ανατολή.

Μέσα στην ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε το τραγούδι της, έκανε γυρίσματα για την τηλεοπτική ταινία «Shadow Wolves», όπου υποδύθηκε την Alex Williams απέναντι στον ηθοποιό Thomas Gibson. Στη συνέχεια η Εστρέλα Νούρι ξεκίνησε μια παγκόσμια κωμική περιοδεία σπάζοντας τα σύνορα ως δίγλωσση κωμικός στα φαρσί/αγγλικά για sold out παραστάσεις στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Τον Ιούλιο του 2019, η Εστρέλα Νούρι έγινε το νέο πρόσωπο του Guess Marciano. Μέσα σε λίγους μήνες, περπάτησε στην επίδειξη μόδας Guess Lake Como 2019 στην Ιταλία, ήταν το πρόσωπο του ανοιξιάτικου look book Guess Marciano 2020 για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, έκανε τα γυρίσματα της διεθνούς καμπάνιας Guess Marciano 2019-2020 για τις διακοπές και έγινε το πρόσωπο όλων των βιτρινών των καταστημάτων Marciano σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το imdb.com, η καμπάνια της Guess Marciano δημοσιεύεται αυτή τη στιγμή σε επτά διεθνή περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων των Elle, Harper Bazaar και Marie Claire.