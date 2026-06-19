Ανατροπή με την εξαφάνιση 45χρονης στα Χανιά: Άφαντος και ο βασικός ύποπτος για την υπόθεση

Ανατρεπτικές είναι οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών σχετικά με την εξαφάνιση της 45χρονης γυναίκας στα Χανιά, καθώς σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ένοικος του σπιτιού της, ο οποίος ουσιαστικά την είδε για τελευταία φορά στις 30/5 και λίγο πριν η Σταυρούλα εξαφανιστεί, έχει και αυτός εξαφανιστεί.

Η εξαφάνισή του έγινε αντιληπτή χθες (18/6) τις πρωινές ώρες και από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία τον θεωρεί ως βασικό ύποπτο για την υπόθεση.

Πλέον οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην αναζήτηση και της Σταυρούλας, αλλά και του Σκοπιανού ένοικού της, με όλα τα σενάρια να είναι πλέον ανοιχτά.