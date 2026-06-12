Μυστήριο με την εξαφάνιση 45χρονης στα Χανιά: Αγνοείται από 30 Μαΐου - Τι έδειξε το στίγμα στο κινητό της

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στα Χανιά, καθώς μια 45χρονη, δεν έχει δώσει σημεία ζωής από τέλη του Μαΐου.

Ο λόγος, για την Σταυρούλα Λεβεντάκη. Το σήμα του κινητού της, εντοπίστηκε τελευταία φορά στις 14:00, στις 30 Μαΐου, όταν στην Αγιά Χανίων, πήγε να δώσει χρήματα σε έναν εργάτη.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΔΣ του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος, στο Open, ο αδελφός της 45χρονης, έκανε μια εγχείρηση στο νοσοκομείο την περίοδο της εξαφάνισης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχε στενές σχέσεις με τον αδελφό της, ο οποίος έμαθε μετά από κρούση της Πρόνοιας για την εξαφάνιση.

Ο αδελφός της γυναίκας, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και μετά το αίτημά του, ενεργοποιήθηκε το Missing Alert, στις 11 Ιουνίου, περίπου 12 μέρες μετά την εξαφάνιση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς της αγνοούμενης πάσχουν από άννοια και πιθανότατα για αυτό τον λόγο να μην την είχαν αναζητήσει.