Απανωτές βλάβες στη Γραμμή 3 του Μετρό: Κατέβασαν δύο φορές τους επιβάτες

Άλλη μία ημέρα στο «σερί» του με πάγιες τεχνικές βλάβες καταγράφει το αθηναϊκό Μετρό, με δύο απανωτά προβλήματα σήμερα στην ίδια γραμμή.

Μετρό | In Time / Γιώργος Ζάχος
Άλλη μία ημέρα στο «σερί» του με πάγιες τεχνικές βλάβες καταγράφει το αθηναϊκό Μετρό, ενώ σήμερα υπήρξε ιδιαίτερη συμφόρηση, καθώς χρειάστηκε οι επιβάτες να αδειάσουν τους συρμούς δύο φορές στην ίδια γραμμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader, τα προβλήματα καταγράφηκαν στη Γραμμή 3 του Μετρό (μπλε γραμμή), στην κατεύθυνση πτος Αεροδρόμιο, όταν από τα μεγάφωνα ζητήθηκε από τους επιβάτες να αποβιβαστούν του συρμού, που παρουσίαζε τεχνικό πρόβλημα.

Μάλιστα αναφέρεται πως ο συρμός καθυστερούσε να αναχωρήσει σχεδόν σε κάθε στάση, ενώ πρόβλημα παρουσίασε και ο επακόλουθος, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κατέβουν ξανά οι επιβάτες.

