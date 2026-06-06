Oι Βρετανοί τουρίστες εγκαταλείπουν την Ελλάδα - Και κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τον λόγο

Δεν είναι η ακρίβεια, δεν είναι οι τουριστικές υποδομές, δεν είναι ο υπερτουρισμός, αλλά ούτε και κάποια νέα τάση που βγάζει εκτός από τις επιλογές των Βρετανών την Ελλάδα.

Έρευνα της ταξιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας InsureandGo που επικαλείται το express.co.uk δείχνει ότι οι Βρετανοί γυρίζουν την πλάτη τους σε συνήθεις καλοκαιρινούς προορισμούς της Ευρώπης -όπως είναι και η Τουρκία και η Ισπανία εκτός από την Ελλάδα- λόγω της αυξανόμενης ανόδου του υδράργυρου.

Για την ακρίβεια τρεις στους τέσσερις Βρετανούς παραθεριστές (75%) πιστεύουν ότι ορισμένοι δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί θα είναι υπερβολικά ζεστοί για διακοπές μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό έχει οδηγήσει πολλούς να σκέφτονται ταξίδια σε πιο δροσερές χώρες ή, όσους μπορούν, να μεταφέρουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε άλλη εποχή του χρόνου.

΄Όπως αυξάνεται η θερμοκρασία, αυξάνεται και η ανησυχία για τις πυρκαγιές και τους καύσωνες.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η InsureandGo ρώτησε 2.034 ενήλικες από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο ποιες ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν ότι θα είναι υπερβολικά ζεστές για επίσκεψη μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η Ελλάδα και η Τουρκία βρέθηκαν στην κορυφή της λίστας, καθώς το 32% των ερωτηθέντων ανέφερε καθεμία από αυτές τις χώρες.

Ακολούθησε η Ισπανία με 31%.

Ακόμη και το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρθηκε από το 14% των συμμετεχόντων, γεγονός που δείχνει ότι η ανησυχία για την ακραία ζέστη δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη νότια Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ταξιδιωτικής εταιρείας που διεξήγαγε την έρευνα «η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να αλλάξει τις ταξιδιωτικές τάσεις στο μέλλον, καθώς περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται σε χώρες με πιο ήπιο κλίμα.

Παρότι πολλοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να αλλάξουν τα συνηθισμένα σχέδια διακοπών τους, είναι αξιοσημείωτο ότι η επιθυμία για οικογενειακές διακοπές στο εξωτερικό παραμένει ισχυρή.

Αυτό που ίσως αλλάξει είναι ότι περισσότεροι θα επιλέγουν να ταξιδεύουν στις αρχές ή στα τέλη του καλοκαιριού ή θα προτιμούν χώρες με πιο ήπιες θερμοκρασίες.»

Πρόσθεσε επίσης ότι όσοι συνεχίσουν να ταξιδεύουν σε ζεστούς προορισμούς κατά το καλοκαίρι θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προστασίας και να διαθέτουν ολοκληρωμένη ταξιδιωτική ασφάλιση.

Οι αλλαγές που θα κάνουν οι Βρετανοί στα ταξίδια τους

Η έρευνα κατέγραψε επίσης πώς σκοπεύουν να προσαρμοστούν οι Βρετανοί ταξιδιώτες:

24% δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν το καλοκαίρι, αλλά θα επιλέγουν πιο δροσερές χώρες.

27% προτιμούν να πηγαίνουν διακοπές σε πιο δροσερές περιόδους, όπως την άνοιξη ή τις αρχές του φθινοπώρου.

12% σκέφτονται χειμερινές διακοπές αντί για καλοκαιρινές.

37% ανέφεραν ότι θα συνεχίσουν τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά θα λαμβάνουν περισσότερα μέτρα προστασίας από τη ζέστη.

Οι 10 χώρες που θεωρούνται πιθανό να είναι υπερβολικά ζεστές έως το 2030

Ελλάδα — 32%

Τουρκία — 32%

Ισπανία — 31%

Κύπρος — 25%

Πορτογαλία — 17%

Ιταλία — 17%

Μάλτα — 16%

Ηνωμένο Βασίλειο — 14%

Γαλλία — 6%

Κροατία — 6%