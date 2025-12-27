Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση των 4 ορειβατών τα ίχνη των οποίων είχαν χαθεί την ημέρα των Χριστουγέννων στα χιονισμένα Βαρδούσια. Οι 4 ορειβάτες -3 άνδρες και μία γυναίκα- εντοπίστηκαν θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα χωρίς αισθήσεις σε μία χαράδρα από την Πυροσβεστική.

H επιχείρηση μεταφοράς τους, από το δύσβατο σημείο όπου έχουν εντοπιστεί, έχει προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι τέσσερις ορειβάτες, είχαν ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Φίλος τους ορειβάτης ο οποίος λόγω υποχρεώσεων δεν είχε ακολουθήσει στην ανάβαση αντιλήφθηκε ότι χάθηκαν τα ίχνη τους και ειδοποίησε τις Αρχές.

Άμεσα στήθηκε η επιχείρηση της δύσκολης διάσωσης -καθώς πρόκειται για ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, με πολύ χιόνι και δύσκολες καιρικές συνθήκες- στην οποία συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, drone και ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι διασώστες εντόπισαν τους τέσσερις ορειβάτες σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, καθώς καταπλακώθηκαν αιφνιδιαστικά από χιονοστιβάδα. Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων τους, επρόκειτο για έμπειρους ορειβάτες.

Πρόκειται για ένα σημείο με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές. Έμπειροι ορειβάτες και διασώστες εξηγούν ότι ακόμα και ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να πυροδοτήσει μια μεγάλη χιονοστιβάδα, όταν το χιόνι είναι φρέσκο και ασταθές.

Με συνδρομή ελικοπτέρου θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά των τεσσάρων νεκρών ορειβατών

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, Κ. Μαστροκωστόπουλος, στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει οι δυνάμεις για την προσέγγιση του σημείου όπου βρέθηκαν οι τέσσερις ορειβάτες, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή ελικοπτέρου αν ο καιρός είναι καλός, για τη μεταφορά τους, λόγω της μεγάλης απόστασης από τον πλησιέστερο δρόμο. «Βρίσκονται σε ένα σημείο που για να πλησιάσουμε στον κοντινότερο δρόμο είναι αρκετά μεγάλη απόσταση και όταν υπάρχουν και τα φορεία, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι», είπε.

Καθοριστικό βοήθεια προσφέρει επίσης ομάδα έμπειρων ορειβατών «που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην περιοχή», τόνισε.

Οι καιρικές συνθήκες την ημέρα της τραγωδίας ήταν καλές, με ηλιοφάνεια, γεγονός που φαίνεται πως συνέβαλε στη δημιουργία της χιονοστιβάδας, οδηγώντας στο μοιραίο αποτέλεσμα, τόνισε ο κ. Μαστροκωστόπουλος.

«Φαίνεται να αποπροσανατολίστηκαν» λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Για τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, αλλά και τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

«Τέσσερις συνάνθρωποί μας ξεκίνησαν για ορειβασία στην περιοχή των Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκαν», σημείωσε ο κ. Τσίγκας.

«Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν», πρόσθεσε

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού. «Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν», ανέφερε ο ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Aναφορικά με το εάν ήταν έμπειροι ορειβάτες σημείωσε ότι ορισμένοι είχαν ανέβει στην κορυφή, ωστόσο το χιόνι που είχε πέσει είχε κάνει πολύ δύσκολο το να βρουν τα μονοπάτια.

Μιλώντας τέλος για την επιχείρηση εντοπισμού δήλωσε: «Υπήρχαν και κάποιες καλύβες, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των drones, του ελικοπτέρου, αλλά και έμπειρων συναδέλφων από τρείς ορειβατικές ομάδες και από τέσσερις ΕΜΑΚ μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε».