Βαρύτατες ποινικές διώξεις για το κύκλωμα που «χάκαρε» ρολόγια του ΔΕΔΔΗΕ

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις στα ελληνικά χρονικά γύρω από την κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατάφερε να ξετυλίξει η Ελληνική Αστυνομία. Μετά από πολύμηνη, αθόρυβη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε στενή συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε πέντε άτομα, εκ των οποίων τα τρία οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη αντιμέτωπα με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο.

Συγκεκριμένα σύμφωνμα με την Αστυνομία, σε βάρος των τριών συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη κλοπή ρεύματος, συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, διακεκριμένη ρευματοκλοπή αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις.

Δράση από το 2017 και «πελατολόγιο» σε όλη τη χώρα

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο «πυρήνας» της οργάνωσης είχε στήσει τη φάμπρικα της απάτης τουλάχιστον από το 2017. Τα μέλη του κυκλώματος ταξίδευαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και, έναντι αδρής αμοιβής, αναλάμβαναν να αλλοιώνουν τις ενδείξεις των μετρητών. Στόχος ήταν να εμφανίζεται στο κεντρικό σύστημα πλασματικά μικρότερη κατανάλωση, επιτρέποντας στους πελάτες τους να πληρώνουν ελάχιστα χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Οι διωκτικές αρχές έχουν ήδη βάλει στο μικροσκόπιο περισσότερα από 100 φυσικά και νομικά πρόσωπα που φέρονται να έκαναν χρήση των παράνομων «υπηρεσιών» της σπείρας.

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Τα μέλη της οργάνωσης δεν περιορίζονταν στις κλασικές, μηχανικές παρεμβάσεις στους παλιούς αναλογικούς μετρητές.

Όταν έρχονταν αντιμέτωποι με σύγχρονους ψηφιακούς μετρητές, επιστράτευαν ένα ειδικό, παράνομο λογισμικό. Μέσω αυτού κατάφερναν να παραβιάζουν το λογισμικό του ΔΕΔΔΗΕ, να «παγώνουν» ή να μειώνουν τις καταγραφές και να στέλνουν ψευδή στοιχεία στα κεντρικά τερματικά.

Ο οικονομικός απολογισμός της απάτης προκαλεί σοκ. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 103 ξεχωριστές περιπτώσεις ρευματοκλοπής, καθώς και δύο μεγάλες υποθέσεις απάτης που αφορούσαν εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων.

Η συνολική οικονομική ζημιά που υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ από τη δράση τους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 9,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το «ταμείο» της εγκληματικής οργάνωσης από τις πληρωμές των πελατών εκτιμάται πως γέμισε με τουλάχιστον 371.000 ευρώ.

Τι έβγαλε η έρευνα στα κρησφύγετα

Κατά τη διάρκεια συντονισμένων εφόδων που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε σπίτια, οχήματα και επαγγελματικούς χώρους των κατηγορουμένων, εντοπίστηκε το «οπλοστάσιο» της απάτης. Κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δεκάδες κινητά τηλέφωνα, εξειδικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός παρέμβασης σε μετρητές, πλήθος εργαλείων και σφραγίδες.

Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν κρυμμένα μετρητά ύψους σχεδόν 25.000 ευρώ, καθώς και ένα όπλο κρότου εξοπλισμένο με χοάνη εκτόξευσης φωτοβολίδων. Οι έρευνες συνεχίζονται, με την Αστυνομία να εστιάζει πλέον στους επιχειρηματίες που «αγόραζαν» φθηνό ρεύμα εις βάρος του δικτύου.