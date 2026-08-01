Βοιωτία: Στο νοσοκομείο Θήβας δύο δασοπυροσβέστες – Υπέστη έμφραγμα 50χρονος εθελοντής

Στο νοσοκομείο της Θήβας διεκομίσθησαν εσπευσμένα δύο εθελοντές δασοπυροσβέστες που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις στα πύρινα μέτωπα της Βοιωτίας.

Όπως ανέφερε ο Γιαννάκος στον αέρα του MEGA, ο ένας από τους πυροσβέστες, ηλικίας 50 ετών, υπέστη έμφραγμα την ώρα της κατάσβεσης, ενώ ο δεύτερος νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στην παθολογική κλινική, αντιμετωπίζοντας σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ συμπλήρωσε πως αρκετοί πολίτες με ελαφρά προβλήματα υγείας προσέρχονται στα νοσοκομεία της Θήβας και του Άργους προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.