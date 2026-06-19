Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας παραπέμπεται να δικαστεί ο 34χρονος που κατηγορείται ότι, μαζί με τέσσερις ανήλικους, απέσπασε συνολικά 370.000 ευρώ από έναν 13χρονο μαθητή μέσω εκβιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/06) ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η μητέρα του ανήλικου κατέθεσε ότι αρχικά διαπιστώθηκε η απώλεια 70.000 ευρώ από την οικογενειακή κατοικία, ενώ αργότερα διαπιστώθηκε ότι είχαν εξαφανιστεί ακόμη 300.000 ευρώ, γεγονός που οδήγησε την οικογένεια να απευθυνθεί στις Αρχές.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο 13χρονος βρισκόταν επί μακρό χρονικό διάστημα υπό καθεστώς ψυχολογικής πίεσης και απειλών, καθώς οι φερόμενοι δράστες τού έλεγαν ότι θα προκαλούσαν κακό τόσο στον ίδιο όσο και στα μέλη της οικογένειάς του.

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο έκρινε ότι η υπόθεση ενδέχεται να περιλαμβάνει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό δήλωσε αναρμόδιο να την εκδικάσει και αποφάσισε την παραπομπή της στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Ο 34χρονος αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.