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Δίκη Τέμπη: «Όχι» σε τηλεοπτική κάλυψη - «Πρόωρο το αίτημα για εμφάνιση των κατηγορουμένων»

Οι αποφάσεις του δικαστηρίου όσον αφορά στην οπτικοακουστική κάλυψη αλλά και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων.

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Ο χώρος διεξαγωγής της δίκης των Τεμπών
Ο χώρος διεξαγωγής της δίκης των Τεμπών | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI
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Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, αλλά και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων.

Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται πως και η εισαγγελέας είχε προτείνει στην τελευταία συνεδρίαση να απορριφθούν τα αιτήματα επισημαίνοντας σχετικά με την εμφάνιση των κατηγορουμένων πως αυτή δεν απαιτείται στο παρόν δικονομικό στάδιο.

Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων.

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