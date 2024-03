Ο Δημήτρης Κόκοτας εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», έπειτα από αδιαθεσία.

Ο γνωστός τραγουδιστής ένιωσε την αδιαθεσία την ώρα που έκανε πρόβες με την Τραϊάνα Ανανία για το Just the 2 of us.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Δημήτρης Κόκοτας φέρεται να έχει υποστεί έμφραγμα.