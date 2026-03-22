Δημοτικές εκλογές στη Γαλλία: Ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ νικητής στο Παρίσι

Ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ είναι ο νικητής της ψηφοφορίας των δημοτικών εκλογών στο Παρίσι, εξασφαλίζοντας 50% έως 53% των ψήφων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τριών exit poll, απέναντι στην υποψήφια της δεξιάς και υπουργό των κυβερνήσεων Σαρκοζί και Μακρόν Ρασιντά Ντατί που έπεται με 37% έως 40% των ψήφων.

Η αριστερά διατήρησε την Μασσαλία, δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Γαλλίας, απέναντι στον υποψήφιο του Εθνικού Συναγερμού, σύμφωνα με τα exit poll.

Ο απερχόμενος δήμαρχος της Μασσαλίας Μπενουά Παγιάν αναμένεται να λάβει 53% έως 55,2% των ψήφων έναντι του ακροδεξιού υποψήφιου Φρανκ Αλιζιό που έπεται με 39,1% έως 41,5% των ψήφων.

Ο πρώην πρωθυπουργός της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν Εντουάρ Φιλίπ επανενεξελέγη δήμαρχος της Χάβρης εξασφαλίζοντας ποσοστό 47% .

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός απέτυχε να κερδίσει την πόλη της Τουλόν, που αποτελούσε, μαζί με την Μασσαλία, έναν από τους κύριους στόχους του στις δημοτικές εκλογές.

Η βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού Λορ Λαβαλέτ (46,5%) ηττήθηκε στην Τουλόν από την υποψήφια της δεξιάς Ζοζέ Μασί που εξασφάλισε το 53,5% των ψήφων, σύμφωνα με exit poll του Elabe.

Στην Νίκαια, νικητής των δημοτικών εκλογών είναι ο σύμμαχος του Εθνικού Συναγερμού Ερίκ Σιοτί με το 45% , έναντι του υποψηφίου της δεξιάς που εξασφάλισε το 39,5% και της συμμαχίας της αριστεράς που ακολούθησε με το 15,5%.