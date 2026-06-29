Δολοφονία 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια: Συνελήφθη 28χρονος ως δράστης

Συνελήφθη 28χρονος ως δράστης της στυγνής δολοφονίας του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το dikastiko.gr

Ο 25χρονος Τούρκος δολοφονήθηκε στις 13 Ιουνίου στη συμβολή των οδών Εμ. Μπενάκη και Καλλιδρομίου. Οι αρχές από την πρώτη στιγμή εξέταζαν το ενδεχόμενο η δολοφονία του να σχετίζεται με υποθέσεις ναρκωτικών.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 28χρονος συνελήφθη μετά από επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της ΔΑΟΕ, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοδαπών.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Με τουλάχιστον πέντε σφαίρες δολοφονήθηκε ένας 25χρονος στις 13 Ιουνίου στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία των Εξαρχείων, περίπου 250 μέτρα από το Αστυνομικό Τμήμα.

Ο άνδρας, τουρκικής καταγωγής, εντοπίστηκε νεκρός στα σκαλάκια του σημείου, φέροντας τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι.

Περίοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς, με τις αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν άμεσα στο σημείο. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών έκαναν λόγο για χρήση πιστολιού 9 χιλ. ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν πέντε κάλυκες, οι οποίοι θα αποσταλούν για βαλλιστική εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Εκτιμάται ότι το θύμα ενδέχεται να καταδιώχθηκε από τον ή τους δράστες, πριν δεχθεί τους θανατηφόρους πυροβολισμούς.