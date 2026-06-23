Υπό την επίδραση των μελτεμιών παραμένει η Ελλάδα, με τους ισχυρούς βοριάδες να κυριαρχούν κυρίως στο Αιγαίο και τα ανατολικά τμήματα της χώρας, λειτουργώντας ως ένα φυσικό «κλιματιστικό» την ώρα που η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονο κύμα καύσωνα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, τα μελτέμια θα αποτελέσουν και σήμερα το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού, διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Την ίδια στιγμή, χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπες με ακραίες θερμοκρασίες που τοπικά θα αγγίξουν ακόμη και τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 έως 8 μποφόρ, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να καταγράφονται στις Κυκλάδες, την Εύβοια και την Αττική. Αν και οι ισχυροί βοριάδες συμβάλλουν στον περιορισμό της ζέστης, σε συνδυασμό με την ξηρή ατμόσφαιρα αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη επιφυλακή και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες.

Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο από αργά το απόγευμα αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας στα ηπειρωτικά. Τοπικές μπόρες και καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και των βόρειων ηπειρωτικών τμημάτων, ενώ το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης η απογευματινή αστάθεια εκτιμάται ότι θα εμφανιστεί πιο οργανωμένη.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή. Οι υψηλότερες τιμές θα καταγραφούν στη Δυτική Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, καθώς οι περιοχές αυτές δεν επηρεάζονται άμεσα από τα μελτέμια. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 32 βαθμών, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς.