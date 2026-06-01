Έβγαλε το κράνος και έπαιξε Μητροπάνο: Viral ο ντελιβεράς που «μάγεψε» το πλήθος στο μετρό Συντάγματος

Viral έγινε ο ντελιβεράς που κάθισε στο πιάνο του Μετρό Συντάγματος και άφησε άφωνους τους περαστικούς, παιζοντας Μητσοπάνο.

Ντελιβεράς παίζει πιάνο στον σταθμό Συντάγματος | Tik Tok/ kallitexnaki87
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (30/5) στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα. Το πιάνο που έχει τοποθετηθεί τις τελευταίες ημέρες μετά τα εκδοτήρια εισιτηρίων, δίνοντας τη δυνατότητα στους περαστικούς να παίξουν μουσική, έγινε το επίκεντρο μιας ξεχωριστής στιγμής.

Ανάμεσα σε όσους αποφάσισαν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους, ξεχώρισε ένας ντελιβεράς, ο οποίος φορώντας τη στολή της δουλειάς του και έχοντας ακόμη μαζί του το κράνος της μηχανής, κάθισε μπροστά στο πιάνο και άρχισε να παίζει. Η επιλογή του, το αγαπημένο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου «Έρωτας Αρχάγγελος», εντυπωσίασε όσους βρίσκονταν στον χώρο.

@kallitexnaki87 Μακαρι τέτοιες πρωτοβουλίες να παίρνονται συχνότερα. #πιάνο #μητροπανος #συνταγμα #ντελιβερι #μπεςφοργιου ♬ πρωτότυπος ήχος - Αφανής Καλλιτέχνης

Η ερμηνεία του κέρδισε αμέσως το ενδιαφέρον του κοινού, με πολλούς να σταματούν για να τον ακούσουν και να καταγράφουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα. Τα βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκέντρωσαν χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες, ενώ μόνο το απόσπασμα με το συγκεκριμένο τραγούδι ξεπέρασε τις 500.000 προβολές στο TikTok.

Ο νεαρός δεν περιορίστηκε σε ένα μόνο κομμάτι. Στη συνέχεια ερμήνευσε γνωστές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, μεταξύ των οποίων τα «Παράλληλη Αγάπη», «Είπες» του Θοδωρή Φέρρη και «Φεγγάρι» της Νατάσας Θεοδωρίδου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μικρής του εμφάνισης έδειχνε απόλυτα αφοσιωμένος στη μουσική, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή, ενώ το κοινό τον παρακολουθούσε με θαυμασμό.

