Εικόνες καταστροφής από τη φωτιά στο Ηράκλειο: «Έλιωσε» η αποθήκη ξυλείας - Καταστροφές σε σπίτια

Εικόνες καταστροφής έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μετά την φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη ξηλείας στο Ηράκλειο, το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Ιουνίου.
Συγκεκριμένα, οι εικόνες καταγράφουν τις ζημιές που άφησε πίσω της η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου στον Άγιο Ιωάννη Χωστό και επεκτάθηκε σε διπλανή επιχείρηση.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προκλήθηκαν ζημιές και σε μπαλκόνια και προσόψεις σπιτιών, λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου της πυρκαγιάς, καθώς η καύσιμη ύλη ήταν η ξυλεία. Οι φλόγες και οι υψηλές θερμοκρασίες δοκίμασαν τις αντοχές των πυροσβεστών που επιχείρησαν στο συμβάν.
Το μέγεθος του πύρινου μετώπου και το γεγονός ότι η φωτιά έκαιγε κοντά σε κατοικημένη περιοχή στο Ηράκλειο κινητοποίησε την Πυροσβεστική, που έστησε μέγαλη επιχείρηση με τουλάχιστον 100 πυροσβέστες με 8 οχήματα.
Στην κατάσβεση συμμετείχε και ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού πάνω από την αποθήκη. Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν επίσης 3 υδροφόρες και 2 μηχανήματα έργου (GCB) του Δήμου Ηρακλείου, 2 υδροφόρες και 1 GCB από την Περιφέρεια Κρήτης αλλά και βυτιοφόρα ιδιωτών.
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