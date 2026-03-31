Έκκληση Γιάννη Μάγγου ενόψει της δίκης: «Πιστεύουμε ότι οι δικαστές είναι λειτουργοί που έχουν ελεύθερο φρόνημα»

Με αφορμή την δίκη της υπόθεσης για τον θάνατο του γιου του, Βασίλη, τις επόμενες ημέρες, ο Γιάννης Μάγγος, μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε πως πιστεύει στο ελεύθερο φρόνιμα των δικαστών και ελπίζει να αποδοθεί Δικαιοσύνη.

Απευθύνοντας δημόσια έκκληση στον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, ο ίδιος διερωτήθηκε «ανέχεστε να έχετε στο υπουργείο σας υπαλλήλους που γίνονται οι ίδιοι δικαστές, που κακοποιούν χωρίς αιτία και στέλνουν στο θάνατο πολίτες;»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Μάγγου:

«Δήλωση Γιάννη Μάγγου

Για τις δίκες των βασανιστών Βασίλειου Μάγγου

Προσερχόμαστε οι γονείς του Βασίλειου Μάγγου, αύριο Τετάρτη 1.4.2026, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και την Πέμπτη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας για τις δίκες των βασανιστών του.

Ως γνωστόν, στις 14 Ιουνίου 2020, έξι αστυνομικοί υποκαθιστώντας τους θεσμούς, πήραν το νόμο στα χέρια τους και κάνοντας παράβαση καθήκοντος, χτύπησαν, βασάνισαν, τιμώρησαν, τρομοκράτησαν και εξόντωσαν ψυχικά τον Βασίλειο Μάγγο, χωρίς κανένα απολύτως λόγο.

Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έγιναν αυτοί δικαστές, τον δίκασαν οι ίδιοι και τον καταδίκασαν σε θάνατο.

Το οπτικοακουστικό υλικό, οι φωτογραφίες, οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, οι καταθέσεις των γιατρών, οι γνωματεύσεις των ψυχιάτρων και των ψυχολόγων, τα έγγραφα του νοσοκομείου, είναι αδιάσειστα ντοκουμέντα. Επίσης το Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών και τα τρία πορίσματα του Συνηγόρου του Πολίτη είναι συντριπτικά εις βάρος τους.

Απευθυνόμαστε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και ρωτάμε ευθέως:

κύριε Χρυσοχοϊδη ανέχεστε να έχετε στο υπουργείο σας υπαλλήλους που γίνονται οι ίδιοι δικαστές, που κακοποιούν χωρίς αιτία και στέλνουν στο θάνατο πολίτες;

-Δηλώνουμε ότι δεν πιστεύουμε σε ευνοϊκές συνθέσεις δικαστηρίων, ούτε πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται έξω από αυτά.

Αντιθέτως περιμένουμε η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει τον εαυτό της, απέναντι σ εκείνους που την υποκαθιστούν.

Πιστεύουμε ότι οι δικαστές είναι λειτουργοί που έχουν ελεύθερο φρόνημα, αδέκαστη και ανεξάρτητη κρίση και ότι το δικαστήριο θα διέπεται από τις αρχές της δίκαιης δίκης και της ακριβοδίκαιης ισότητας ευκαιριών.

Εμείς οι γονείς του Βασίλειου Μάγγου, που έζησε κοντά μας 26 χρόνια και 65 μέρες, το μόνο που διαθέτουμε είναι η πεποίθηση ότι έχουμε δίκιο. Κι αυτή δεν πηγάζει από το συναίσθημά μας, αλλά από τα ντοκουμέντα που αναφέραμε. Αυτά έχουμε.

Δεν έχουμε όμως το παιδί μας…»