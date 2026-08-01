Δραματικό βίντεο: Τεράστιες φλόγες «καταπίνουν» το δάσος στο Πόρτο Γερμενό

Μια πραγματικά αδιανόητη καταστροφή συντελείται αυτή την ώρα στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, με την πύρινη λαίλαπα να σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Οι εικόνες που καταφθάνουν από το μέτωπο είναι απολύτως αποκαρδιωτικές και θυμίζουν σκηνικά βιβλικής αποκάλυψης.

Τεράστιες φλόγες, υποδαυλιζόμενες από μανιώδεις ανέμους, «καταπίνουν» ανηλεώς το παρθένο δάσος της περιοχής. Πρόκειται για μια ασύλληπτη οικολογική τραγωδία που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας. Το ενεργό μέτωπο εκτείνεται πλέον σε μήκος πολλών χιλιομέτρων, δημιουργώντας ένα πύρινο τείχος που σπέρνει τον τρόμο και την καταστροφή. Το μέγεθος, μάλιστα, της φωτιάς είναι τόσο τρομακτικό, που το σύννεφο καπνού και οι φλόγες είναι ορατά με γυμνό μάτι ακόμη και από την περιοχή των Μεγάρων, προκαλώντας δέος και θλίψη.

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Έκτακτες Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασης και για την ασφάλεια των πολιτών, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο. Σε πλήρη ισχύ παραμένουν οι ακόλουθες εκτροπές και διακοπές κυκλοφορίας:

Επαρχιακή οδός Οινόης – Πόρτο Γερμενού: Εκτροπή από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό.

Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων: Εκτροπή από την περιοχή Ψάθα, στο ρεύμα προς Βίλια.

Οδός Αγίου Γεωργίου: Εκτροπή από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας – Θηβών, στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό (στον οικισμό ΤΙΤΑΝ).

Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων: Εκτροπή από το ύψος της οδού Πεύκων, στο ρεύμα προς Ψάθα.

Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων: Εκτροπή από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος (στον οικισμό Αγίου Νεκταρίου), στο ρεύμα προς Κρύο Πηγάδι.

Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων: Εκτροπή από την παραλία Ψάθας, στο ρεύμα προς Ψάθα.

Οι αρχές απευθύνουν δραματική έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις παραπάνω περιοχές, προκειμένου να διευκολύνεται το δύσκολο και τιτάνιο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων που δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες.