ΕΛΑΣ: Κρατούμενος βρέθηκε απαγχονισμένος στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ

Κρατούμενος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, περίπου στις 17:30 το απόγευμα της Δευτέρας (29/09) εντός χώρου των κρατητηρίων του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών εντοπίστηκε από τον Αξιωματικό Υπηρεσίας και τον Σκοπό κρατητηρίων αλλοδαπός κρατούμενος, απαγχονισμένος με αυτοσχέδιο βρόγχο, κατασκευασμένο από τη ζακέτα του.

Άμεσα οι αστυνομικοί παρείχαν στον κρατούμενο τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Περί ώρα 17:50 κατέφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου συνέχισε τις προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο θανών είχε συλληφθεί στις 23/09 από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για το αδίκημα της κλοπής και σε βάρος του είχε εκδοθεί φυλακιστήριο για Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, κλήθηκε Ιατροδικαστής και διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες. Επιπλέον, κινείται και η προβλεπόμενη διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης.