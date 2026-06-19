Ελεγκτής του Μετρό ζητούσε χρήματα από επιβάτες για να μην τους «κόβει» πρόστιμα

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος ελεγκτή του Μετρό, ο οποίος φέρεται να ζητούσε χρήματα από επιβάτες που δεν είχαν επικυρώσει το εισιτήριο τους, προκειμένου να μην τους επιβάλει το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Η υπόθεση έγινε γνωστή χθες, ωστόσο αφορά καταγγελία που είχε υποβληθεί το 2024 και η οποία οδήγησε στη διερεύνηση της δράσης του συγκεκριμένου υπαλλήλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ελεγκτής εντόπιζε επιβάτες που είχαν υποπέσει σε παράβαση και τους απομάκρυνε διακριτικά από τους υπόλοιπους συναδέλφους του που βρίσκονταν στον χώρο. Στη συνέχεια τους ζητούσε το πόσο των 20 ευρώ, αντί του προβλεπόμενου προστίμου των 100 ευρώ που θα επιβαλλόταν εφόσον βεβαιωνόταν η παράβαση.

Η δράση του φέρεται να έχει καταγραφεί σε βιντεοληπτικό υλικό από διαφορετικές ημέρες και ώρες, σε διάφορους σταθμούς του μετρό, όπου εμφανίζεται να ακολουθεί την ίδια πρακτική.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, ο συγκεκριμένος υπάλληλος απομακρύνθηκε αρχικά από τα καθήκοντα του ελεγκτή και τοποθετήθηκε σε θέση θυρωρού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγους μήνες αργότερα ανέλαβε καθήκοντα σταθμάρχη.

Σε ανακοίνωσή της, η ΣΤΑΣΥ αναφέρει ότι έπειτα από πειθαρχική έρευνα επιβλήθηκε στον υπάλληλο προσωρινή παύση καθηκόντων, ενώ ο σχετικός φάκελος διαβιβάστηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του ελεγκτή.

Όσον αφορά την τοποθέτησή του στη θέση του σταθμάρχη, η ΣΤΑΣΥ διευκρινίζει ότι αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν συμμετοχής του σε εσωτερική διαδικασία επιλογής προσωπικού και αφού είχε προηγουμένως ολοκληρώσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση.