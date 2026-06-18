Ελεγκτής στα ΜΜΜ ζητούσε 20 ευρώ για να μην κόψει κλήση σε πολίτες και μετά... πήρε προαγωγή

Απίστευτο και όμως ελληνικό θα έλεγε κανείς, στο άκουσμα της είδησης ότι ελεγκτής στα μέσα μεταφοράς, ζητούσε 20 ευρώ για να μην κόψει κλήση σε πολίτες που δεν είχαν εισιτήριο.

Ο Σπύρος Ρεβύθης, εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΔΣ της ΣΤΑ.ΣΥ μιλώντας στο «Καλημέρα Ελλάδα» στον Ant1, αποκάλυψε ότι το περιτατικό έγινε γνωστό μέσα από καταγγελία πολίτη όπου δεν είχε εισιτήριο και του ζητήθηκε το συγκεκριμένο ποσό από τον ελεγκτή. Μάλιστα, η παράνομη πράξη του, επιβεβαιώθηκε, καθώς καταγράφηκε και από κάμερες ασφαλείας.

Ο ελεγκτής φέρεται, όταν έβλεπε επιβάτη να μην έχει εισιτήριο, να τον απομάκρυνε από τα άλλα μέλη της ομάδας ελέγχου και να του έλεγε: «Δώσε μου 20 ευρώ και δεν θα σου γράψω πρόστιμο». Οι περισσότεροι αποδέχονταν την πρόταση, δεδομένου ότι το κανονικό πρόστιμο ανέρχεται πλέον στα 100 ευρώ.

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Μετά, αφού εισέπραττε το ποσό, άνοιγε με την δική του, υπηρεσιακή κάρτα, την μπάρα στους πολίτες που τον πλήρωσαν.

Αποσπασμένος από πολιτικό γραφείο Ευρωβουλευτή ο ελεγκτής

Ο εν λόγω ελεκτής απομακρύνθηκε από τη θέση του. Αρχικά, τον έκαναν θυρωρό και μετά έγινε σταθμάρχης. Δηλαδή, πήρε προαγωγή την στιγμή που η ανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τον κύριο Ρεβύθη, ο ελεκτής ήταν αποσπασμένος σε πολιτικό γραφείο Ευρωβουλευτή.