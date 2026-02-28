Ένταση στο Σύνταγμα: Κρότου λάμψης και δακρυγόνα από την ΕΛΑΣ

Ένταση σημειώθηκε στην πλατεία Συντάγματος με την λήξη των ομιλιών για τα Τέμπη, στη μεγάλη συγκέντρωση της Αθήνας.

Κρότου λάμψης και δακρυγόνα από την ΕΛΑΣ μπροστά στη Βουλή και στον Εθνικό Κήπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε κυνηγητό της αστυνομίας με ομάδες διαδηλωτών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους ενώ έγιναν και πολλές προσαγωγές.

Η αστυνομία επενέβη με δυνάμεις ΜΑΤ και ΔΡΑΣΗ, κάνοντας χρήση χημικών και κρότου λάμψης, πραγματοποιώντας ουσιαστικά επιχείρηση - «σκούπα».

Δείτε βίντεο του Reader από τη στιγμή της έντασης:

και: