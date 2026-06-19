Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου

Σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου, Αγίου Ζωσίμου μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Παΐσιος, Παΐσης, Παϊσία*

Ιούδας

Ζώσιμος, Ζώσης, Ζήσιμος, Ζήσης, Ζωσιμαίος, Ζώσα, Ζωσιμαία

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:02

Δύση ήλιου: 20:50

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά

Σελήνη 4.8 ημερών