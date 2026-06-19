Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου

Σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου, Αγίου Ζωσίμου μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Παΐσιος, Παΐσης, Παϊσία*
- Ιούδας
- Ζώσιμος, Ζώσης, Ζήσιμος, Ζήσης, Ζωσιμαίος, Ζώσα, Ζωσιμαία
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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