Ιερέας έπιασε ζευγάρι να κάνει σεξ σε παρεκκλήσι: Η αντίδραση - έκπληξη με τα 100 ευρώ

Ένα περιστατικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε παρεκκλήσι Ναού στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας ιερέας εντόπισε ένα νεαρό ζευγάρι να συνεβρίσκεται ερωτικά.

Όπως επισημαίνει το ekklisiaonline.gr, ο 58χρονος κληρικός και εφημέριος του Ιερού Ναού, είδε μέσα στο παρεκκλήσι έναν 20χρονο και μια 19χρονη, το οποίο είναι ανοιχτό στο κοινό όλο το 24ωρο για όσους επιθυμούν να προσευχηθούν, ενώ το παρεκκλήσι διαθέτει μια πόρτα εισόδου η οποία δεν κλειδώνει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ιερέας κλείδωνε τον ναό όταν άκουσε περιέργους ήχους από το διπλανό παρεκκλήσι που βρίσκεται σε πλατεία της πρωτεύουσας.

Ο ιερέας περιέγραψε στο μέσο: «Όταν έφτασα στην είσοδο του παρεκκλησίου, έκπληκτος αντίκρυσα έναν νεαρό άνδρα και μια γυναίκα σε προχωρημένες ερωτικές περιπτύξεις. Ασυναίσθητα έβγαλα μια κραυγή έκπληξης, γεγονός που τους τρόμαξε και σταμάτησαν.

Με κοίταζαν έντρομοι και οι δυο και μου ζήταγαν συγνώμη πριν καν μιλήσω. Ρώτησα τις ηλικίες τους ήταν 20 ο νεαρός, 19 η κοπέλα. Τους είπα να ντυθούν και να με ακολουθήσουν μέσα στο γραφείο μου στον Ιερό Ναό. Εκεί, τους έδωσα ένα ποτήρι νερό και μιλήσαμε. Τους εξήγησα ότι είναι φυσιολογικό να έχετε επιθυμία σε αυτή την ηλικία και ο έρωτας είναι πολύ όμορφο πράγμα, πρέπει όμως να σεβόμαστε τον ιερό τόπο. Δεν θα σας τιμωρήσω ούτε θα φωνάξω την αστυνομία. Δίνω τότε 100 ευρώ στο αγόρι και του λέω ΄΄πηγαίνετε σε ξενοδοχείο με την ευχή μου, αλλά να θυμάστε όσα σας είπα΄΄».