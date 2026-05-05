Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Cupcakes
Cupcakes | Pixabay
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Ειρηναίου, Αγίου Εφραίμ Μεγαλομάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια*
  • Ειρηναίος, Ρένος, Ειρηναία
  • Εφραίμ, Εφραίμιος, Εφραίμης, Ευφραίμ, Εφραιμία, Ευφραιμία, Ευφραιμίτσα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Πανευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης
  • Διεθνής Ημέρα Μαιών

Ανατολή ήλιου: 06:24

Δύση ήλιου: 20:19

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 55 λεπτά

Σελήνη 18.1 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ