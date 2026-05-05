Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου

Σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Ειρηναίου, Αγίου Εφραίμ Μεγαλομάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια*
- Ειρηναίος, Ρένος, Ειρηναία
- Εφραίμ, Εφραίμιος, Εφραίμης, Ευφραίμ, Εφραιμία, Ευφραιμία, Ευφραιμίτσα
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Πανευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης
- Διεθνής Ημέρα Μαιών
Ανατολή ήλιου: 06:24
Δύση ήλιου: 20:19
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 55 λεπτά
Σελήνη 18.1 ημερών
