Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου

Σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Ειρηναίου, Αγίου Εφραίμ Μεγαλομάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια*

Ειρηναίος, Ρένος, Ειρηναία

Εφραίμ, Εφραίμιος, Εφραίμης, Ευφραίμ, Εφραιμία, Ευφραιμία, Ευφραιμίτσα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Πανευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης

Διεθνής Ημέρα Μαιών

Ανατολή ήλιου: 06:24

Δύση ήλιου: 20:19

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 55 λεπτά

Σελήνη 18.1 ημερών