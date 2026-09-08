Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η Γέννηση της Θεοτόκου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω*

Γενέθλιος

Σκιαδενή

Τσαμπίκα, Μίκα, Τσαμπίκος

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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