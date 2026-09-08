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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό | Pixabay
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Σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η Γέννηση της Θεοτόκου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω*
  • Γενέθλιος
  • Σκιαδενή
  • Τσαμπίκα, Μίκα, Τσαμπίκος

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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