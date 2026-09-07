Νικόλ Κίντμαν για τον τραυλισμό που είχε ως παιδί: «Ήμουν ντροπαλή, ήθελα να πω κάτι και δεν έβγαινε»

Τον τρόπο με τον οποίο ο τραυλισμός, που αντιμετώπιζε ως παιδί, τη βοήθησε στην καριέρα της στην υποκριτική, αλλά και τον τρόπο που ανακάλυψε για να μπορέσει να τον ξεπεράσει, περιέγραψε η Νικόλ Κίντμαν.



Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει αποκαλύψει ότι είχε τραυλισμό περίπου από την ηλικία των τεσσάρων έως έξι ετών.



Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Attitude», με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας «Μαγικά Φίλτρα 2», η Κίντμαν επανέφερε αυτή την συζήτηση, λέγοντας: «Προσπαθούσα να μιλήσω, αλλά οι λέξεις δεν έβγαιναν».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Ήμουν τεσσάρων, πέντε, έξι. Περίπου σε αυτές τις ηλικίες. Ήξερα ακριβώς τι ήθελα να πω και σχεδόν ανυπομονούσα να το πω, αλλά δεν έβγαινε. Χρειαζόταν απλώς χρόνο».



Ερωτώμενη αν της συμβαίνει ακόμη, η ηθοποιός εξήγησε: «Μερικές φορές μπορεί να μου συμβεί για ένα ή δύο δευτερόλεπτα, αλλά έχω μάθει μια τεχνική και ξέρω πλέον πώς να το διαχειρίζομαι. Και ναι, πιθανότατα αυτός είναι ο λόγος που μιλάω χαμηλόφωνα».



Όπως εξομολογήθηκε, αυτή της το πρόβλημα, το μετέτρεψε σε δύναμη που βοήθησε και στην υποκριτική. «Όταν ήμουν μικρή, όλοι μου έλεγαν: “Σταμάτα, κάνε μια παύση, σκέψου τι θέλεις να πεις και μετά πες το”. Επειδή προσπαθούσα να μιλήσω και οι λέξεις δεν έβγαιναν, έμαθα να σταματώ και να κάνω παύσεις. Και τελικά αυτό είναι πολύ χρήσιμο και στη ζωή», σημείωσε.



Η Κίντμαν έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στον τραυλισμό, συνδέοντάς τον παράλληλα με την έντονη συστολή της. «Είμαι πολύ ντροπαλή, πραγματικά πολύ ντροπαλή. Είχα ακόμη και τραυλισμό ως παιδί, τον οποίο σταδιακά ξεπέρασα, αλλά ακόμη επιστρέφω σε αυτή τη συστολή. Δεν μου αρέσει να μπαίνω μόνη μου σε ένα γεμάτο εστιατόριο. Δεν μου αρέσει να πηγαίνω μόνη μου σε ένα πάρτι», είχε αναφέρει.



«Θυμάμαι ότι ήμουν τόσο ενθουσιασμένη για να πω αυτό που ήθελα, αλλά δεν μπορούσα να το βγάλω. Και θυμάμαι όλους να μου λένε συνεχώς: “Ηρέμησε, σκέψου τι θέλεις να πεις”», είχε προσθέσει.