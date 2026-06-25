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Έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο: Θρίλερ εν μέσω κατάσβεσης φωτιάς

Ένα σοβαρό περιστατικό βρίσκεται εν εξελίξει στο Μέτσοβο, αφού πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε φωτιά φέρεται τώρα να αγνοείται.

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Ελικόπτερο σε φωτιά
Επιχείρηση κατάσβεσης από ελικόπτερο | Eurokinissi
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Ένα σοβαρό περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μέτσοβο, καθώς πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε φωτιά κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου, με το πλήρωμα ευτυχώς να έχει διασωθεί.

Σύμφωνα με αναφορές που μετέφερε η ΕΡΤ, το ελικόπτερο επιχειρούσε σε φωτιά κοντά στην περιοχή του Μετσόβου, στον Νομό Ιωαννίνων, και κατέπεσε στη λίμνη Αώου, ενώ ακολούθησε έκρηξη, όπως επισημάνθηκε στο ρεπορτάζ. 

Τι είναι γνωστό για το ελικόπτερο

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το ελικόπτερο ανήκει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και είχε απογειωθεί προκειμένου να επιχειρήσει σε κατάσβεση πυρκαγιάς. Όπως αναφέρει το ΣΚΑΙ αναφέρει πως το αεροσκάφος έπεσε κατά τη διάρκεια της υδροληψίας από τη λίμνη.

Όπως αναφέρεται, στη διάρκεια της υδροληψίας, περί τις 13:35, το κύτος του ελικοπτέρου χτύπησε την επιφάνεια του νερού, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να πέσει στη λίμνη.

Οι πρώτες αναφορές για το πλήρωμα είναι καθησυχαστικές, καθώς οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν και είναι εκτός κινδύνου, ωστόσο έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

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