Ένα σοβαρό περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μέτσοβο, καθώς πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε φωτιά κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου, με το πλήρωμα ευτυχώς να έχει διασωθεί.
Σύμφωνα με αναφορές που μετέφερε η ΕΡΤ, το ελικόπτερο επιχειρούσε σε φωτιά κοντά στην περιοχή του Μετσόβου, στον Νομό Ιωαννίνων, και κατέπεσε στη λίμνη Αώου, ενώ ακολούθησε έκρηξη, όπως επισημάνθηκε στο ρεπορτάζ.
Τι είναι γνωστό για το ελικόπτερο
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το ελικόπτερο ανήκει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και είχε απογειωθεί προκειμένου να επιχειρήσει σε κατάσβεση πυρκαγιάς. Όπως αναφέρει το ΣΚΑΙ αναφέρει πως το αεροσκάφος έπεσε κατά τη διάρκεια της υδροληψίας από τη λίμνη.
Όπως αναφέρεται, στη διάρκεια της υδροληψίας, περί τις 13:35, το κύτος του ελικοπτέρου χτύπησε την επιφάνεια του νερού, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να πέσει στη λίμνη.
Οι πρώτες αναφορές για το πλήρωμα είναι καθησυχαστικές, καθώς οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν και είναι εκτός κινδύνου, ωστόσο έχουν τραυματιστεί ελαφρά.
- Καλλιθέα: Ταυτοποιήθηκε το θύμα της επίθεσης, ήταν μόλις 15 ετών
- Ο Παϊτέρης κάλεσε τη Λατινοπούλου για καφέ: «Αν ζητήσει συγγνώμη, θα την ψηφίσουν 700.000 Ρομά»
- «Κουκουρούκου, μούφες και κουφάθηκα»: Ένα λεξικό των εφήβων της δεκαετίας του 1990
- Η αμηχανία της Σκορδά στην όλο νόημα έναρξη του Buongiorno - «Έχω να πω πάρα πολλά», λέει ο Ουγγαρέζος
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.